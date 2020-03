Sneek-Na een zonnige woensdag verloopt ook deze donderdag prima met het weer. Het zonnetje is erbij, ook drijft er eerst nog hoge sluierbewolking over. De wind zwak, af en toe matig uit oost, temperatuur 11 graden.

Komende nacht rond nul.

Morgen zonnig en het wordt bij een oost tot noordoostelijke wind een graadje of 12 in de stad. De wind neemt wel toe en wordt matig in de middag, op het Sneekermeer mogelijk af en toe vrij krachtig. In de wind voelt het dan schraal aan.

Het weekend ziet er toch weer beter uit dan eerst werd voorzien. Zaterdag zon en ook wat wolken, 10 graden bij een noordoostelijke wind. Zondag is de neerslagkans geslonken tot nul, m.a.w. het blijft gewoon droog met naast wolken ook het zonnetje erbij. Wel wordt het wat kouder met een graadje of 9.

Volgende week blijft het te koud voor de tijd van het jaar. Met een noordoostelijke wind krijgt de zon het een stuk moeilijker, wolken vanaf de Noordzee trekken dan over het land. De kans op wat neerslag wordt groter.

Dirk van der Meer