Uw winkel, horecabedrijf in Sneek gratis op sneek.nl

Sneek-Wist u dat u uw toeristisch bedrijf, winkel of horecabedrijf kosteloos kunt toevoegen op Sneek.nl, door een gratis account aan te maken op mijn.sneek.nl.

Met minimaal 1 liggende rechtenvrije foto (geen logo’s of teksten), uw adresgegevens en minimaal 1 categorie wordt uw aanmelding geactiveerd. U kunt extra tekst/aanbieding/bezorgactie kwijt in de bedrijfsmelding tekstblok. Als u bij bezorgen in Sneek opgenomen wilt worden dan kunt u bij de categorie extra ‘bezorgen in Sneek’ toevoegen. U kunt u aanmelding ten alle tijden aanpassen/ acties toevoegen en dergelijke.