Boeren en tuinders zoeken hulp van publiek om voedselvoorziening zeker te stellen

Sneek-Boeren en tuinders zijn op zoek naar mensen die willen helpen om de voedselvoorziening in Nederland in stand te houden. Door de coronacrisis kunnen veel buitenlandse arbeiders niet naar Nederland komen. Om toch voor voldoende voedsel te blijven zorgen zijn in de land- en tuinbouwsector twee initiatieven gestart om tijdens deze coronacrisis voldoende personeel te hebben om al het werk te kunnen doen. Ook ondernemers die hun personeel op dit moment zelf geen werk kunnen bieden worden opgeroepen om samen te werken.

LTO Noord-vicevoorzitter Eric Douma: “Het beschikbaar houden van voldoende handen in de land- en tuinbouw is topprioriteit van de Taskforce Arbeid van LTO Nederland. Na een inventarisatie onder agrarische werkgevers op de website van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw, zijn nu twee platforms gelanceerd waar vraag en aanbod naar personeel worden gematcht.” De sites zijn laagdrempelig en vullen elkaar aan.

De website werkenindelandentuinbouw.nl werkt als een soort prikbord. Douma: “Werkgevers die een tekort aan werknemers hebben en werkgevers die werknemers beschikbaar hebben kunnen zich hier melden. Dat geldt ook voor gecertificeerde uitzendbureaus, werknemers en ZZP’ers. Deelnemers kunnen elkaar via het platform benaderen om zo onderling hun samenwerking af te stemmen.” Wil een boer of tuinder hulp bij het zoeken naar personeel, dan biedt de website helponsoogsten.nl uitkomst. Via de backoffice van deze site kan ook de administratieve afhandeling worden verzorgd.

Hoewel de website helponsoogsten.nl nog maar een paar dagen in de lucht is, zijn de eerste matches al gemaakt. Zo werken mensen die normaal gesproken in de sierteelt werken nu als aspergestekers en helpen studenten in de avonduren mee op het land. Douma: “Tot nu toe hebben 70 bedrijven met een personeelstekort zich gemeld, het gaat om ongeveer 1700 arbeidsplaatsen. Daarnaast hebben in een paar dagen tijd al 1000 mensen zich aangemeld, die in de land- en tuinbouw willen werken. Daar zitten bijvoorbeeld mensen bij de normaal gesproken in de horeca werken of de schoonmaak.”