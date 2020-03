Sneek- Gerda Bijker-Bos ging er vanmiddag weer op uit met haar fototoestel in de aanslag. In het buitengebied van Sneek zette Gerda een heel bijzonder vogeltje op’e kiek: Een blauwborstje.

De blauwborst is een zangvogel uit de onderfamilie van de tapuiten en is verwant aan de nachtegaal, z’n wetenschappelijke naam is: Luscinia svecica. In het Fries Blauboarstke.

Het prachtige vogeltje behoort tot de familie van de vliegenvangers.

Foto’s Gerda Bijker-Bos