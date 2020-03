Aangepast toerismebeleid Súdwest-Fryslân op komst

Heeg- Toeristen, nautische gasten en eigenaren van vakantiewoningen vinden mede door het mooie weer hun weg naar het Noorden weer. Onder de inwoners van Heeg groeit de zorg over het aantal toeristen dat momenteel in het dorp neerstrijkt. Mensen zijn bang dat het coronavirus vanuit andere gebieden van het land zo wordt meegebracht naar het Fryslân. Die zorg delen vele Friese gemeenten, daarom wordt er nu ook gewerkt aan een nieuw uniform toerismebeleid

Hotels, b&b’s, vakantieparken en jachthavens mogen als zij de regelgeving naleven openblijven. Dat betekent ook dat mensen die al geboekt hebben en die toch willen annuleren geen restitutie (hoeven te) krijgen. Ook kan men eigenaren van tweede huizen in Heeg niet weren, dat laat ook de Vereniging van Huiseigenaren van één van de vakantieparken in Heeg weten. Toch hebben bijvoorbeeld de burgemeesters van de Waddeneilanden toeristen opgeroepen om thuis te blijven en zijn de jachthavens daar gesloten.

Nieuw beleid op komst

Hoe zit dat in Súdwest-Fryslân? Louis Westhof, perswoordvoerder van Gemeente Súdwest-Fryslân, laat weten dat de zorgen over het toenemende ‘coronatoerisme’ een veelgehoord geluid is in heel Fryslân. “Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een uniform beleid voor het toerisme. We hopen zo spoedig mogelijk met dit beleid naar buiten te komen.”

