Zonnig en schraal

Sneek-Weerkaarten die in de winter niet zouden misstaan en ons stevig winterweer had bezorgd. Zo eind maart levert het alleen wat vorst in de nacht op, overdag een temperatuur die stijgt naar een 10 graden. Het blijft tot het weekend droog, dan neemt de kans op neerslag toe en op zondag kan dit wel eens in de vorm van sneeuw vallen. Voorlopig nog geen zacht lenteweer.

Vandaag is het zonnetje er weer bij, ook drijft er af en toe hoge sluierbewolking over. Het wordt een graadje of 10 en voelt het uit de wind aangenamer aan. Wind oost tot zuidoost, zwak tot matig.

Komende nacht helder met lichte vorst, weinig wind.

Morgen opnieuw zonnig, ook is wat hoge sluierbewolking aanwezig, dit vooral in de middag. De temperatuur opnieuw een 9 graden bij een schrale zuidoost tot oostelijke wind.

Donderdag meer bewolking, het blijft wel droog. Wind oost en is matig, temperatuur 9 graden. Vrijdag een wind die noordoostelijk wordt, zon en bewolking, 10 graden.

Dirk van der Meer