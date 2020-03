Sneek-Vandaag en morgen worden de paden in de Natuurontmoetingstuin aangepakt zodat ze beter toegankelijk worden voor iedereen. De heren werken mooi op afstand van elkaar! “Zo kunnen we binnenkort weer heerlijk wandelen in de Natuurontmoetingstuin en genieten van alles wat straks weer gaat bloeien”, schrijft Nel Veldman op de fb-pagina van Wijkplatform Noorderhoek.

Aan mooie vooruitzichten blijven denken dus!

Foto’s fb-pagina Wijkplatform Noorderhoek