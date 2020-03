Fuut geeft vis geen schijn van kans…

Sneek-Fotograaf Fiona van Netten-Dijkstra ging gistermiddag even op stap om een ‘frisse neus te halen. Lees even mee wat ze onderweg beleefde en geniet van de prachtige fotoserie die Fiona maakte:“En wat is er dan veel te zien op een paar 100 meter van huis op het Swettepaad…; wilde eenden, meerkoeten, tureluurs, bergeenden, kwikstaartjes, links en rechts een buizerd, kraaien, parende sperwers (tenminste ik denk dat het sperwers zijn…) in de oude A-paal, scholeksters, aalscholvers, zwanen, ganzen, kieviten, roeken, eksters, kauwtjes, schapen met lammetjes, geiten, pony’s, futen, kippen, koppel waterhoentjes, ransuil…Ik had bedacht een paar foto’s van de parende sperwers en de ransuil te plaatsen.

Maar op de terugweg, met het fototoestel uitgeschakeld en nonchalant over de schouder gehangen, kwam ik deze fuut tegen. Razendsnel alles weer in werking gezet en vlak voordat de batterijen op waren de volgende foto’s gemaakt…”

www.fiotofotografie.nl