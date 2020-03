Sneek-Een sterk hogedrukgebied boven Scandinavië geeft bij ons een oostelijke stroming. Het weerbeeld is zonnig en droog weer, dit met een schrale wind uit het oosten die meest matig is. In de nacht vriest het licht, overdag komt de temperatuur op een 8 tot 10 graden uit. Pas later in de week komt er meer bewolking voor en stijgt de neerslagkans iets.

Vandaag volop zon en bij een matige, af en toe vrij krachtige oostelijke wind, wordt het een 9 graden. Voor het gevoel in de wind flink lager, uit de wind lenteachtig.

Komende nacht helder met lichte vorst.

Morgen zonnig, ook is wat hoge sluierbewolking aanwezig. De temperatuur opnieuw een 9 graden bij een schrale oostelijke wind.

In de nacht naar woensdag weer lichte vorst, woensdag zonnig, 10 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind.

Dirk van der Meer