Lentevers van Stef Bos

Sneek- Laten we deze dag eens beginnen met wat ik vind, mooi vers van Stef Bos. We wensen iedereen ook voor deze nieuwe dag sterkte, zeker alle mensen in de zorg.

Lentevers

Onvoorstelbaar

Hoe in twee weken

De wereld kan veranderen

En wij in verwarring

Naar buiten kijken

Overspoeld door feiten

Waar we achteraanlopen

Zonder te weten waarheen

Hoe goed wij ook door de jaren heen

Hebben geleerd

De kop in het zand te steken

Zelfs ondergronds

Dringt het nieuws tot ons door

En worden wij

Wakker geschud

Door stilte

Stilte in straten

Stilte In de beelden

Waar we naar kijken

Met andere ogen

Die misschien

Weer opnieuw moeten leren zien

Tot zover

Het begin van deze lente

Die ons voorkomt

Als het eind der tijden

De rest van het leven

Om ons heen

Fluit er maar op los

Komt uit de knop

En bloeit open

Vogels leggen eieren

Met een optimisme

Die ons vreemd is

De magnolia

Is gezegend

Ze kan de krant

Niet lezen

En de schaduw van een zwaluw

Stijgt boven zichzelf uit

En vliegt

De zomer tegemoet

Maar onze nachten

Zijn stil

De straten hebben hun stem verloren

Wat anders kunnen wij

Dan blijven dromen

En geloven

In een overwinning

Op een tegenstander

Die onzichtbaar is

Maar eerst afstand nemen

Van alles

Om te weten

Wat je mist

Als het er niet meer is

Dat is misschien

Wat wij weer moeten leren

Een nieuwe tijd ontdekken

Door ons

In onszelf te keren

Stef Bos

Foto Henk van der Veer