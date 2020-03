Collumn-Kun je je pensioen aanvullen met een overwaarde hypotheek?

Sneek- Als senior met een koophuis zit er vaak veel vermogen in de stenen van je huis. Ik krijg dan ook regelmatig de vraag of het mogelijk is om die waarde uit het huis te halen zonder te verhuizen. Om bijvoorbeeld te gebruiken als aanvulling voor het pensioen. Het antwoord is ja. Gelukkig zijn daar tegenwoordig goede mogelijkheden voor.

De overwaarde hypotheek

Een overwaarde hypotheek is gericht op ouderen met flinke overwaarde in hun huis. Bij een overwaarde hypotheek sluit je voor een bepaald bedrag een hypotheek af met je huis als onderpand. Je hebt echter geen (extra) maandlasten, want je lost niet af en je rente wordt opgeteld bij je schuld. Dat betekent dat je schuld iedere maand een klein stukje hoger wordt. Aflossen doe je pas als het huis verkocht wordt

Mag je de overwaarde gebruiken als aanvulling op je pensioen?

Waar je het geld aan besteedt mag je zelf bepalen. Je kunt het in een keer uitgekeerd krijgen of maandelijks een bedrag (of een combinatie daarvan). Deze overwaarde is dus goed te gebruiken als aanvulling op het pensioen, aanpassingen aan het huis, extra zorg inkoop, een mooie reis of (onder voorwaarden) schenking aan kinderen.

Is er een leeftijdsgrens voor de overwaarde hypotheek?

Over het algemeen is het zo dat een overwaarde hypotheek mogelijk is vanaf de pensioenleeftijd (van de jongste partner als je samen bent). Soms een aantal jaar eerder. Welke leeftijd dat precies is hangt af van welke overwaarde hypotheek u kiest, bij welke hypotheekverstrekker.

Kun je een restschuld overhouden?

Als het huis wordt verkocht, bij verhuizen of overlijden, dan wordt de lening afgelost. Maak je je bezorgd over een eventuele restschuld? Bij een aantal hypotheken kun je de garantie krijgen dat er geen restschuld overblijft.

Hoeveel kun je lenen?

Dat hangt af van je overwaarde in je huis, de gewenste looptijd en de rente. Het maakt ook uit of je een bedrag ineens kiest of een maandelijks bedrag. Ik reken graag precies voor je uit hoeveel je kunt lenen. Ik laat je dan meteen de verschillende mogelijkheden zien. Maak gerust een (gratis) afspraak, dan beantwoord ik je vragen en denk mee in jouw situatie.

Finzie Sneek, Hegedyk 1, 8601 ZR Sneek 06-33 595 459

​sneek@finzie.nl