Zonnig weekend

Sneek-De weerkaarten schotelen ons een weerbeeld voor die ik liever in januari en februari had willen zien. Een hogedrukgebied geeft bij ons komende dagen een noordoost tot oostelijke stroming. In de nacht gaat het dan licht vriezen, overdag komt de temperatuur rond de 8 graden uit. Een schraal weertje.

Deze vrijdag geeft ons vanmorgen bewolking waaruit nog wat lichte regen kan vallen. Vanmiddag droog en breekt de bewolking. De wind noordoostelijk, zwak, af en toe matig, temperatuur 8 graden als maximum.

Komende nacht klaart het op een komt de temperatuur rond de nul uit.

Het weekend verloopt vrij zonnig, wel wat aan de schrale kant met de noordoost tot oostelijke wind. Overdag wordt het een graadje of 8, in de nacht vriest het licht.

Ook na het weekend houden we het voorlopig droog, zonnig en blijft de wind meest uit het oosten waaien. De temperatuur overdag 7 tot 11 graden, in de nacht lichte vorst.

Dirk van der Meer