Sneek- Fedde Bloemhof van de Welkoop (eerder CAF) neemt vandaag, na 43 jaar trouwe dienst afscheid. Bloemhof is in diverse winkels van het concern werkzaam geweest, o.a. in Bolsward, Heerenveen en Sneek. “We willen onze fijne en betrokken collega bedanken voor zijn inzet en onze waardering voor hem uitspreken”, aldus Fedde zijn collega’s!