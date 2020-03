Brief Harry de Wit, voorzitter Vereniging Ondernemend Sneek

Sneek- Harry de Wit, heeft op de site van Vereniging Ondernemend Sneek onderstaande brief geschreven, die wij hier graag delen:

“Bizarre tijden

Wat een bizarre tijd waarin wij momenteel leven! Een tijd met heel veel onzekerheid over belangrijke fundamenten onder ons bestaan: gezondheid en financiële zekerheden. Ook een tijd met veel dilemma’s. Natuurlijk geldt voor iedereen dat gezondheid altijd het belangrijkste is. Maar ongetwijfeld bent u ook al tegen situaties aangelopen waarin het niet altijd eenvoudig kiezen is.

Noch de omvang, noch de impact, noch de periode dat dit alles gaat duren zijn in te schatten. Tegelijk zijn wij als ondernemers bevoorrecht. Immers, worden onze karakters juist niet gekenmerkt doordat wij goed om kunnen gaan met onzekerheden en zijn juist wij niet steeds op zoek naar kansen? Met die eigenschappen zijn wij gezegend en juist die eigenschappen hebben we nu nodig en straks met de ‘wederopbouw’. Als VOS kiezen wij voor een terughoudende rol in deze periode; overheden, werkgevers- en brancheorganisaties zijn allemaal zeer actief. Omdat de problematiek per onderneming zeer divers is, hebben wij voor een re-actieve houding gekozen.

Koop lokaal!

We doen ook een beroep op de inwoners van Sneek. Veel van onze lokale binnenstadondernemers zijn nog steeds geopend. Doe uw aankopen bij hen. Zeker nu, maar ook straks weer. Onze horecaondernemers hebben prachtige acties bedacht en bezorgen zelfs maaltijden bij u thuis. Ook zij kunnen uw steun goed gebruiken.

Namens bestuur en commissies van de VOS wens ik u veel gezondheid, sterkte en succes toe.

Met een vriendelijke groet,

Harry de Wit, Voorzitter Vereniging Ondernemend Sneek”