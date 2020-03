Winkelopening in Sneek: fifty/fifty

Sneek-De V.O.S. (Vereniging Ondernemend Sneek) werkgroep Binnenstad, plaatste gister het volgende bericht op haar site:

“Het Corona virus houdt ons allen behoorlijk in zijn greep. Diverse bedrijfstakken, onder andere onze collegas in de horeca, worden hart getroffen. De Vereniging Ondernemend Sneek is deze week meerdere keren benaderd met de vraag welke collectieve openingstijden we hanteren voor de binnenstad van Sneek. Juist omdat de belangen, de afspraken per branche en de overwegingen voor elk bedrijf verschillend zijn geven wij op dit moment geen advies af omtrent het wijzigen van de collectieve openingstijden en hanteren wij de normale openingstijden zoals de bezoekers dat van ons gewend zijn.

Uiteraard houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Mocht er aanleiding zijn om jullie nader te informeren of om het advies te wijzigen, dan laten horen jullie van ons. Verder adviseren wij iedereen de richtlijnen zoals die door de overheid worden geadviseerd te volgen.

Wel doen wij een dringend beroep op jullie om de normale openingstijden zoveel als mogelijk te hanteren en duidelijk via jullie eigen communicatiekanalen te communiceren. Immers: samen maken wij de binnenstad!

We wensen iedereen veel sterkte en succes de komende tijd.

VOS werkgroep Binnenstad”

Helft van de winkels nog open

Nog geen etmaal later zien we dat ook in Sneek steeds meer winkels hun deuren sluiten. We maakten vanmorgen een rondje door de Sneker binnenstad en constateerden dat ongeveer de helft van de winkels nog open was ( klinkt ander dan ‘de helft van de winkels gesloten was’!).

Net zoals veel dingen op dit moment, kan de situatie ieder moment weer veranderen.

Foto: Henk van der Veer