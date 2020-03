Klavertje 4 voor ouderen

Sneek-Wie wil er helpen? Nu de ouderen geen bezoek meer mogen ontvangen, willen wij klavertjes 4 voor de ouderen onder ons haken, deze op een kaartje en dan in hun brievenbus doen, zo hebben ze toch een blij momentje. Aangezien we nogal wat ouderen hebben, lukt dit ons niet alleen. Wie helpt er mee? Het is een heel simpel patroon, zelfs kinderen (vanaf 10 jaar) zouden kunnen helpen.

Dit kun je doen door haken in Friesland of ByNathy een berichtje te doen dan krijg je dan verdere informatie. Onze dank is groot. Een klein gebaar, maar een hoop plezier!

Reactie van Nathalie

De redactie heeft contact met Nathalie gezocht waar het inleveradres is: “Alleen gehaakte klavertjes mag ook, dan maken wij er een kaartje bij. Nogmaals alle hulp is welkom. Inleveren bij Nathalie: ByNathy Trêd 117 8603 DZ Sneek.

Ook dit bericht graag weer delen!