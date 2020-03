Friese Lampe Group schiet te hulp bij tekort aan mondkapjes

Sneek-Confectiebedrijf Lampe Technical Textiles uit Sneek maakt deze week de eerste chirurgische mondneusmaskers voor het Antonius Ziekenhuis in Sneek en staat klaar om minister Bruins te helpen om de mondkapjes crisis te verlichten!

De Lampe Group heeft razendsnel gereageerd op een vraag van het Antonius Ziekenhuis uit Sneek om mondneusmaskers voor chirurgische teams te produceren. In een paar dagen is samen met specialisten van het Antonius Ziekenhuis een eigen hi-tex wasbaar mondneusmasker ontwikkeld en productieklaar gemaakt. Morgen, vrijdag 20 maart 2020, wordt de eerste partij aan het ziekenhuis geleverd.

Algemeen directeur Quintus Lampe zegt het volgende: ”Lampe wil graag meewerken om aan de acute vraag te voldoen. De zorg is ook onze zorg. Wij willen maskers en mondkapjes ontwikkelen die her te gebruiken zijn en lokaal met duurzame materialen worden geproduceerd. Niet alleen voor nu, tijdens de crisis rond het coronavirus, maar ook voor de toekomst.”

De chirurgische maskers worden geproduceerd naar model van bestaande wegwerpmaskers van het type IIR, maar dan met textiel dat hergebruik mogelijk maakt. Het toegepaste technisch textiel wordt onder andere voor OK-kleding gebruikt, is antistatisch en steriel reinigbaar. Het doel van deze maskers is om patiënten te beschermen tegen ziekteverwekkers uit de mond of neus van de drager. Door het dragen wordt tevens voorkomen dat de drager zijn eigen neus of mond aanraakt met zijn handen en dan zichzelf kan besmetten. Dit masker is een nieuwe ontwikkeling, aan de certificering van het masker wordt momenteel hard gewerkt.

Volgens Quintus Lampe is de Nederlandse confectie-industrie springlevend en staat deze klaar om de handen ineen te slaan. Lampe Group wil graag aansluiten bij initiatieven voor het opzetten van een nationale productie van mondneusmaskers. Hiervoor lopen reeds contacten, maar andere bedrijven worden hierbij uitgenodigd zich eveneens aan te sluiten.

Ondertussen is het ontwerpteam van Lampe bezig met een lokaal produceerbaar alternatief voor de standaard adembeschermingsmondkapjes (FFP2), waar een groot tekort aan is. De ver doorgevoerde mate van certificering maakt de goedkeuring en acceptatie daarvan echter tijdrovend, maar door de schaarste en de druk op de overheid hoopt Lampe hier sneller door de procedures heen te komen.

Via de speciaal voor dit doel in oprichting zijnde website mondkapjes.lampe.nl zal Lampe Group belangstellenden op de hoogte houden van de ontwikkelingen.