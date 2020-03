Mengelmoes Online Event

Sneek-In samenwerking met de Friese uitgaansgelegenheden (Club 1841 in Sneek, Club 24 in Lemmer & Grootcafe de Swetser in Drachten) organiseert het concept Mengelmoes met medewerking van Kooystra Professioneel een online stream event. Komende zaterdag van 20:00 tot 23:00 kan de online kijker toch nog een beetje het uitgaansgevoel beleven. Tijdens het online stream event zullen lokale helden Dirty Berry, Praia Del Sol & Jimmy James de muziek verzorgen.

Alle evenementen zijn gecanceld tot en met 6 april door de overheid. De uitgaanswereld wordt ongekend hard getroffen. Op deze manier willen de clubs en Mengelmoes toch nog een beetje gezelligheid creëren in deze tijden. De organisatie adviseert geen huisfeestjes te organiseren en zich aan de richtlijnen van het RIVM te houden.

De livestream zal te volgen zijn via de Facebook pagina’s van de clubs.

