Kans op wat motregen

Sneek-Helaas heeft de bewolking onze regio bereikt en zijn we het fraaie weer van afgelopen dagen kwijt. Het blijft deze woensdag bewolkt en kan er later af en toe wat motregen uitvallen. De wind die nu nog uit het zuidwesten waait, draait in de avond naar het noordwesten en neemt af tot zwak. De temperatuur komt rond de 10 graden uit.

Vannacht bewolkt, kans op wat lichte regen, minimumtemperatuur 6 graden.

Ook morgen moeten we het doen met bewolking waaruit af en toe wat lichte regen kan vallen. Bij een noordwestelijke wind die zwak tot matig is, wordt het een graadje of 9.

Vrijdag start ook nog bewolkt, stilaan winnen dan opklaringen terrein. Dit lijkt een aanzet te zijn naar zonniger weer als ik de weerkaarten zo aanschouw.

De dagen die volgen geven een droog en zonniger weerbeeld, echter we moeten dan wel rekening gaan houden met vorst in de nacht. De wind gaat namelijk uit het noordoost tot oosten waaien, iets wat we afgelopen winter hebben gemist. Overdag wordt het een 8 tot 11 graden en voelt het met die windrichting schraaltjes aan. Met een beetje mazzel draait op langer termijn de wind meer naar het zuidoost tot zuiden en zou het warmer kunnen worden, afwachten.

Dirk van der Meer