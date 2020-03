Vandaag nog prima

Sneek-Hadden we gisteren al een fraaie dag te pakken, ook deze dinsdag kunnen we daar aan toe voegen. Er drijven wolken over, maar ook zien we het zonnetje. De temperatuur prima, 13 graden. Is de wind eerst nog zwak, deze neemt toe en wordt matig uit het zuidwesten.

Vannacht naast opklaringen ook wolken, minimumtemperatuur 4 graden.

Woensdag eerst wat opklaringen, later is er meer bewolking en daaruit zou zelf een spatje regen kunnen vallen. De wind eerst zuidwestelijk, later op de dag west tot noordwest. De temperatuur komt nog op een 11 graden uit.

Donderdag en vrijdag meest bewolkt met kans op wat motregen en is het iets minder zacht, 9 graden.

In het weekend neemt de wind uit het noordoost tot oosten toe en wordt de kans op vorst in de nacht groter. Overdag is het dan meest zonnig en droog bij een temperatuur die op een 9 graden uitkomt.

Dirk van der Meer