Van de nood een deugd maken: Corona vrije stoep!

Sneek- Nu ook de sportscholen gesloten zijn, en veel werknemers gedwongen thuis zitten, is het zaak om van de nood een deugd te maken. Rudina van Solkema, bezig bij als altijd, heeft vanmorgen het stoepje voor de woning maar eens extra goed geschrobd. Rudina plaatste een foto op haar fb-pagina van een volgens volgster ‘Coronavrij stoepje’. Rudina van Solkema is instructeur bij Sportschool Lifestyle in Sneek.

“Niet sporten, dan de straat maar schrobben, bijna hetzelfde”, volgens de positief ingestelde Rudina van Solkema.