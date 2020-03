Rustig weertje

Sneek-Het weer ziet er vandaag niet onaardig uit. Naast hoge bewolking is het zonnetje erbij, staat er niet al te veel wind uit het westen en komt de temperatuur op een 12 graden uit. het blijft droog.

Vannacht opklaringen, wel kan er hier en daar mist ontstaan. Minimumtemperatuur 3 graden.

Morgen opnieuw hoge bewolking, ook zien we het zonnetje. Aan de temperatuur verandert niet veel, deze ligt opnieuw rond de 12 graden. De wind neemt wat toe uit het zuidwesten en wordt matig.

Woensdag is er meer bewolking en er zou zelf een spatje regen daaruit kunnen vallen. De wind neemt tevens nog wat toe, eerst zuidwestelijk, later noordwestelijk. De temperatuur komt nog op een 11 graden uit.

Donderdag en vrijdag wordt de kans op neerslag groter en is het minder zacht. In het weekend neemt de wind uit het noordoost tot oosten toe en wordt de kans op vorst in de nacht groot. Overdag meest zonnig en droog.

Dirk van der Meer