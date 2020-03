Onderneemster Anja Poiesz wenst al haar collega’s veel succes en sterkte

Sneek- Ook ondernemers ondervinden de gevolgen van de corona maatregelen. Een va n hen is Anja Poiesz, van Livera aan de Oosterdijk. Zij deelt het volgden bericht:

“Ook ik ben een zelfstandig onderneemster (gegroepeerd in de Livera formule) die al nachtenlang ligt te malen of het goed gaat komen. Ik heb het mooiste vak en beroep van de hele wereld! Met ondertussen 21 jaar ervaring in dit ondernemerschap ben ik met ups en downs waar ik nu ben. Maar de huidige situatie is er eentje van een ander kaliber. Samen met mijn 6 fantastische meiden staan we voor u klaar, al is het met een aangepaste werkwijze. Ik hoop dat als we door dit wereldwijde drama met z’n allen het hoofd boven water hebben kunnen houden, weer een zonnig vooruitzicht mogen hebben. Lieve sterke ondernemers: Succes!!

Mocht u niet in de gelegenheid zijn onze winkel te kunnen bezoeken dan kunt u uw bestelling telefonisch (0515422335) of via mail doorgeven (poiesz@livera.com). Liefs Anja”