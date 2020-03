Nieuwe wegen voor de Strontrace en het Beurtveer

Sneek- In 2020 gaat de Strontrace van start in drie klassen: de Lichte, de Zware én de Vrije klasse. Zo is afgelopen woensdag besloten op de algemene ledenvergadering van de Vereniging Zeilvracht. Het voorstel is op de ALV gebracht na een avondje brainstormen met het bestuur, Reid, de wedstrijdleider en een aantal betrokken schippers.

Al enige jaren neemt het aantal deelnemers voor de Strontrace af. De vereniging wil het tij keren door in de “Vrije klasse” het aantal bemanningsleden vrij te geven. Dit is uit allerlei hoeken als het grootste struikelblok voor deelname genoemd. Vooral door groepen die gezamenlijk een schip in de vaart houden en het (nog) niet aandurven om met relatief kleine bemanning een zo zware oefening onder zeil aan te gaan. De vereniging wil juist ook deze enthousiastelingen een kans bieden om getroffen te worden door het virus dat Strontrace heet. Om met Pieter Jillis Tjoelker, schipper van de Sterke Jerke, te spreken: ‘Het is een echte verslaving en in de vrije klasse kun je dan sfeer proeven’.

De Vrije klasse is een volwaardige klasse die gaat varen onder hetzelfde reglement. En zal straks ook een winnaar kennen die een tinnen brijlepel krijgt.

Ander bijzonder besluit van de Algemene Ledenvergadering is dat het vanaf Strontrace 2020 is toegestaan is om de elektrische mastlier te gebruiken. Veel schepen zijn al met een dergelijke lier uitgerust. Zij zien nogal eens af van deelname omdat het veel tijd en geld kost om alles om te bouwen naar handmatig zetten en strijken van de zeilen.

Ook het voorstel voor een andere indeling van de verplichte rusttijd in het reglement voor het Beurtveer is met instemming ontvangen. Voortaan mag de verplichte rusttijd verdeeld worden over twee keer 6 uur, waarvan 1 keer in Durgerdam. De andere rusttijd is dan vrij in te zetten op heen- of terugreis. Zo kan de rusttijd veel meer tactisch ingezet worden. De nieuwe route mogelijkheid voor de havens op het IJsselmeer is ook zonder veel discussie aangenomen.

Meer discussie ontstond er rond het wel of niet verplicht stellen van traditionele navigatie. Als organisatie is het onmogelijk regels aan deelnemers op te leggen, waardoor de veiligheid in het geding komt. De organisatie vraagt de schippers daarom uit vrije wil de uitdaging aan te gaan om zo min mogelijk de elektronische mogelijkheden in te zetten.

De Vereniging Zeilvracht zet met deze besluiten volgende stappen op weg naar een zeilende toekomst. Zij en alle inmiddels met het virus besmette schippers, bemanningsleden én toeschouwers hopen dat het Beurtveer en de Strontrace in 2020 weer als vanouds een spannende strijd wordt tussen een flink aantal schepen in alle klassen. De wedstrijden worden dit jaar gehouden in de Strontweek van 9 tot en met 17 oktober 2020. Kijk voor meer informatie een alle nieuwtjes op https://zeilvracht.nl, op Facebook: @VerenigingZeilvracht en Instagram: #beurtveer_en_strontrace