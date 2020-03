Sneek- Ook de kinderen van Marianne Poelman zitten thuis van school. De Sneekse plaatste het volgende positieve bericht op haar fb-site:

”Gisteravond riep ik, ‘geen 3 weken vakantie maar yes, 3 weken hulp en klusjes verdelen!’ Tot m’n grote verbazing werd er instemmend geknikt. Het werd vervolgens door de twee jongsten schematisch uitgewerkt. Een heus wie-kookt-wanneer-en-wat-lijstje hangt nu aan de koelkast. Ik proest lachend in m’n elleboog. Het begin is er!”