‘Einekoer’ plaatsen

Joure- De collega’s van GrootdeFryskeMarren konden vanmorgen gelukkig een bericht met vrolijke foto plaatsen. Het zonnetje schijnt volop, het voorjaar is in aantocht. Aangezien de temperaturen stijgen begon Oane Wever maandagochtend aan zijn jaarlijkse bouwprojectje.

Hij legde een ladder van de wal naar het paaltje in het water aan de Prinses Margrietstraat in Joure. Daarna kroop Wever met in zijn hand een eendenkorf over de ladder om de korf op de paal te bevestigen.

Wever:,,En nu maar afwachten, laat de eenden maar komen. Vorig jaar zijn er twee keer eendenkuikens uit de korf tevoorschijn gekomen. Ze weten ‘m dus te vinden.”

Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma