Sneek- Flore Roos ( over een speaking name gesproken voor een kleindochter uit een ‘bloemenfamilie’!), helpt opa Simon Speelman bij de Stationsbloemshop in Sneek. Nu Flore niet naar school kan, de Koningin Wilhelminaschool in Leeuwarden, helpt de flinke kleindochter haar grootvader. “Niet naar school, maar wel aan het werk hoor”, schrijft opa Simon op z’n fb-pagina. De Stationsbloemshop maar even goed schoonhouden!