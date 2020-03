Sneek- “Ook wij zijn per direct gesloten”, schrijft Tammy van ‘Tammy’s Cafetaria’, op haar fb-pagina om te vervolgen met: “Doordat wij hierdoor als personeel tijd over hebben, stellen een aantal van ons zich beschikbaar voor de opvang van kinderen waarvan de ouders in de zorg werken.

Ook stellen we onze autootjes beschikbaar voor het halen van boodschappen voor ouderen.Wij zijn via Facebook bereikbaar!

Fijn initiatief Tammy!