Rijles en examens gaan niet door

Sneek-Alle rijscholen die in Sneek leerlingen opleiden om het rijbewijs te halen, stoppen met ingang van direct met het geven van rijonderricht in Sneek en omgeving. Dit geldt voor alle categorieën. Ook het CBR heeft besloten om hun activiteiten met ingang van direct te stoppen. Dit houdt in dat er in ieder geval tot 31 maart geen rij- en theorie-examens worden afgenomen. Alle geplande examens tot eind maart zijn dus vervallen.

“Bewonderenswaardig is de grote saamhorigheid van alle rijscholen te Sneek en omgeving”, meldt autorijschoolhouder Henk de Vries ons.