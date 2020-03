Restaurant De Kajuit sluit als eerste horeca etablissement in Sneek de deuren

Sneek- Restaurant De Kajuit in Sneek heeft met onmiddellijke ingang de deuren gesloten in verband met corona-crisis. Hierbij het bericht dat de horecaondernemer naar buiten heeft gebracht.

“Helaas hebben wij net besloten dat De Kajuit vanaf vandaag tot nadere datum (waarschijnlijk eind maart) dicht gaat. Als we kijken naar de maatregelen in Nederland en de ons omringende landen die nodig zijn om het risico te beperken dat mensen besmet worden is dat volgens ons de enige juiste beslissing. Wij hopen natuurlijk u gauw weer te verwelkomen onder betere omstandigheden. Voor informatie wanneer wij weer opengaan: houd onze website en Facebook in de gaten. Hoop tot spoedig ziens in goede gezondheid”, schrijven horecaondernemers Harald en Aafke in een brief op hun fb-pagina.

Wij hebben als redactie telefonisch contact met De Kajuit gezocht en het commentaar was dat de inhoud van het bovenstaand bericht met pijn in het hart genomen is. Sterkte gewenst!