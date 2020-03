Pastoor Peter van der Weide preekt voor bijna lege Sint Martinuskerk Sneek

Sneek- Voor een bijna lege Sint Martinuskerk in Sneek ging pastoor Peter van der Weide vanmorgen voor tijdens een mis die uitgezonden werd op TV. Uiteraard waren er de nodige maatregelen genomen in verband met de coronacrisis. Alleen het koor, en het altaar personeel was aanwezig.

Pastoor van der Weide ging in zijn overdenking in op de actualiteit: “Juist in deze tijd vol van onzekerheden hebben wij levenswater nodig, om elkaar te steunen en te moedigen. Door niet met vingertjes te wijzen, te stigmatiseren of je terug te trekken op je eigen erf. Wie weet brengt het coronavirus ons ondanks alle ellende, alle verdriet, onzekerheid ons terug bij de essentie van het leven. Het er zijn voor elkaar!”

Foto archief Henk van der Veer

