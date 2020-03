Friese bibliotheken gesloten

Sneek-Vanaf maandag 16 maart zijn alle bibliotheken in Friesland gesloten. De Friese bibliotheken geven hiermee gehoor aan de extra maatregelen vanuit de overheid om het coronavirus te beteugelen. Voorlopig zijn de bibliotheken tot en met 6 april dicht. Dat betekent dat alle geplande publieksactiviteiten in die periode uitgesteld of geannuleerd worden. Daaronder vallen ook alle cursussen die gegeven zouden worden. De bibliotheken maken spoedig een lijst met praktische informatie openbaar op hun websites. Vragen omtrent lenen, reserveren, administratie, cursussen en bereikbaarheid worden daarin beantwoord.

Ook voor het laatste nieuws rondom de sluiting kunnen klanten en bezoekers de websites van de bibliotheken raadplegen. Via www.bibliotheek.nl is met de postcodezoeker gemakkelijk de juiste website te vinden. Voor het lezen van e-books kunnen leden van de bibliotheek terecht bij de online Bibliotheek op www.onlinebibliotheek.nl

.