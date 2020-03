Begrip én onbegrip bij landelijke horeca

Sneek- De Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft er begrip voor dat alle cafés en restaurants met het oog op de gezondheid dicht moeten, maar directeur Dirk Beljaarts snapt niet waarom alle zaken zondagavond om 18.00 uur al dicht moesten zijn. “Dat is toch wel een beetje gek. Om half 6 was de persconferentie en een half uur later moest alles leeg zijn. Ik roep alle horecaondernemers op het zo snel mogelijk te doen. Maar in een half uur is het niet te doen. Ik hoop ook niet dat ze daarop gaan handhaven, maar er een beetje coulant mee omgaan.”

“Het staat als een paal boven water dat er veel faillissementen verwacht worden. Het baart ons daarom ook zorgen dat het pakket met maatregelen uitblijft. Er wordt geroepen dat er genoeg geld is, maar er moet per direct steun komen vanuit de overheid. Nu zijn de zorgen bij veel ondernemers groot.”

KHN wil minimaal 5,1 miljard euro voor noodmaatregelen om horecaondernemers te ondersteunen.