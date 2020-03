Sneek- De afdeling ‘Handhaving’ van de gemeente Súdwest-Fryslân is op zoek naar de eigenaar van het bootje met de naam Tirns op de achterkant. De polyester boot ligt vlakbij de Franekervaart / Salverdastraat in Snee. Het is een zwart/blauwe boot met een lengte van ongeveer 4 meter.

Bent u of kent u de eigenaar? Meld je dan voor 25 maart bij team Handhaving via 14 0515.