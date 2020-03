Scholen Bogerman ook maandag open  

Sneek-De scholen voor voortgezet onderwijs van christelijke onderwijskoepel Fricolore zijn maandag gewoon open. Dat zegt Hans Wildeboer van het college van bestuur. Grote scholen als het Bogerman in Sneek, Bornego in Heerenveen, Liudger in Drachten en Lauwers in Buitenpost, zijn allemaal onderdeel van Fricolore.ân, Auke Zeldenrust

Het ministerie van onderwijs heeft vrijdagavond bekend gemaakt dat schoolbesturen zelf mogen besluiten of ze openblijven of dichtgaan. Tegelijkertijd dringt het ministerie er bij scholen op aan om het onderwijs aan examenklassen zoveel mogelijk door te zetten.

Fricolore kiest momenteel nog voor openblijven, maar dat kan zomaar veranderen als het coronavirus verder oprukt, zegt Hans Wildeboer. “De uitval op onze scholen is beperkt. Zolang het verantwoord is om open te blijven, proberen we dat.”

Online lessen

De onderwijsorganisatie houdt er wel rekening mee dat de scholen na verloop van tijd toch nog dicht moeten. Het doel is dan om door te gaan met onlineonderwijs. Leerlingen krijgen dan korte online lessen en aansluitend ook opdrachten. “Voor een korte periode kan dat, maar voor de langere termijn is persoonlijk contact altijd beter.”

Andere onderwijskoepels in Fryslân denken nog na over wat ze volgende week doen.