Maatregelen Coronavirus Arriva Nederland

Sneek- Voor heel Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De ov-sector wordt door de overheid en het RIVM op de hoogte gehouden van de situatie rondom het coronavirus. De ov-bedrijven trekken hier samen met de branchevereniging OV-NL in op. Als het gaat om maatregelen volgen wij de lijn van de overheid en het RIVM. Zij zijn immers de experts en leidend op dit punt.

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van de Rijksoverheid d.d. 12 maart hebben de openbaar vervoerders onderstaande maatregelen genomen. De serviceverlening in het openbaar vervoer is daarom anders dan jullie van ons gewend zijn.

Namens alle ov-medewerkers vragen wij om jullie medewerking en begrip hiervoor.

100 personen

De overheid heeft mensen opgeroepen thuis te blijven bij geringe gezondheidsklachten. Ook is er opgeroepen tot een periode van sociale onthouding, waarbij er niet meer dan 100 personen op één plek mogen zijn. De regel van 100 personen is van toepassing op evenementen/bijeenkomsten, en geldt niet voor het openbaar vervoer.

Aangepaste dienstregeling

De nieuwe maatregelen van de overheid leiden ertoe dat er aanzienlijk minder reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer. Daarnaast leidt de aangescherpte definitie voor ziekmeldingen ertoe dat veel meer medewerkers van het OV zich preventief ziekmelden. Vanwege deze beide redenen bereiden wij een aangepaste dienstregeling voor.

Op dit moment rijden onze bussen en treinen nog volgens de reguliere (winter)dienstregeling. De verwachting is dat dit in de loop van volgende week verandert.

In Noord-Brabant zijn er momenteel al aanpassingen in diverse lijnen, waaronder het nachtvervoer, scholierenvervoer, de buurtbussen en Eftelinglijnen. Ook vervallen in meerdere regio’s buurtbuslijnen.

Informatie over de actuele dienstregeling en aanpassingen staat op www.arriva.nl/corona en op www.bravo.info.

Maatregel: bij de bus achterin stappen

Het maatschappelijk belang van openbaar vervoer is groot. Wij proberen en willen jullie zo lang mogelijk van dienst zijn. Tenslotte vervoeren we ook dagelijks veel reizigers die werkzaam zijn in vitale sectoren. Juist nu is het extra belangrijk dat deze medewerkers kunnen werken.

Daarom verzoeken we jullie om in de bus via de achterdeur in en uit te stappen én daar in en uit te checken. Hierdoor verminderen we het aantal contactmomenten met onze chauffeurs. Door deze maatregel in te voeren proberen we een juiste balans te vinden tussen de gezondheid van onze medewerkers en de dienstverlening aan onze reizigers.

Kaartverkoop bij de chauffeur

Er worden in de bus geen vervoersbewijzen meer verkocht. Dit is nog wel mogelijk in de Arriva app, via de website www.arriva.nl en in de OV Servicepunten.

Je bent als reiziger zelf verantwoordelijk voor een geldig vervoersbewijs en het in- en uitchecken tijdens de reis.

OV Servicepunten

Bij onze OV Servicepunten vragen we je om te pinnen. Natuurlijk kan je, als het niet anders kan, met contant geld betalen. In dat geval kan je het geld op de balie leggen. Ook het wisselgeld wordt op de toonbank gelegd door onze medewerker.

Bovenstaande maatregelen gelden tot en met 31 maart 2020.