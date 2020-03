Burgemeester Jannewietske de Vries maakt speciaal ‘coronarûntsje’ langs ondernemers

Sneek-Burgemeester Jannewietske de Vries heeft vanmorgen een speciaal ‘coronarûntsje’ langs verschillende ondernemers in Sneek gemaakt. Informeel weleens waar, maar toch. “Ik woe de ûndernimmers in hert ûnder de riem stekke en bedanke foar hoe ferantwurdelik elkenien der mei omgiet”, zo liet De Vries weten.

“It is belangryk no om tichtby te wêzen as gemeentebestjoer en elkoar te helpen wêr’t it kin. Moaie reaksjes: elkenien giet der rêstich, ferantwurde en praktysk mei om. Ik haw praat mei in bakker, in winkelier, horeca ûndernimmers, ûnderwizeres dy’t ik tsjinkaam en in plysjeman”, aldus de betrokken burgemeester.

Foto Henk van der Veer