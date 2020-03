TV mis in RK Sneek gaat door, regulieren diensten afgelast

Sneek- De mis a.s. zondag in de RK-kerk van Sneek, die op de TV wordt uitgezonden, gaat door. “Echter wel met de nodige maatregelen. Zo mogen alleen het koor en het altaar personeel aanwezig zijn, verder mag er niemand in de kerk”, aldus woordvoerder Renate Dümmer van de parochie.

De reguliere vieringen op zaterdag en zondag gaan niet door!

“De parochianen hoeven dus niet naar kerk, dan mogen ze allemaal voor de TV zitten. Op NPO 2, om 10.00 uur. Voorafgaand is het geloofsgesprek met pastoor Peter van der Weide over o.a. het coronavirus.”

Foto: Michel Verbeek