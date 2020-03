Mienskipsskoalle De Legeaën vandaag gesloten in verband met corona

​Sibrandabuorren- Mienskipsskoalle De Legeaën, onderdeel van Stichting Palludara, stichting voor primair onderwijs in de gemeente Súdwest Fryslân, heeft vandaag de deuren van de school gesloten, in verband met de dreiging van het coronavirus. Het heeft alles te maken met de persoonlijke situatie van schooldirecteur Seerp Rijpkema, zoals blijkt uit de brief die hij gisteravond laat aan de ouders schreef:

Geachte ouders,

Afgelopen week is mijn schoonzoon in een risicogebied geweest. Hij is in de loop van deze week ziek geworden met verschijnselen van Corona. Hij is vanavond (donderdagavond, red.) getest en preventief in quarantaine gezet. De uitslag horen we over 48 uur. Dinsdag heb ik nog contact gehad met hem.

In overleg met het RIVM, bestuurder van Palludara, Joop Fortuin, Eline Bootsma, (vervangend bestuurder SKF) Piet Massolt en het team hebben we besloten uit zorgvuldigheid de school en kinderopvang morgen te sluiten. We gaan in overleg met de GGD om te bespreken hoe we verder moeten handelen. De kinderopvang zal morgen gesloten zijn om ook voor de jongsten alle risico’s te vermijden. Voor de kinderen van de kinderopvang geldt dat deze dag op een ander moment ingehaald kan worden.

We willen geen paniek zaaien maar wel realistisch, alert en accuraat zijn. Ik weet dat deze informatie laat aankomt. Maar de informatie van mijn schoonzoon over zijn preventieve quarantaine was niet eerder bekend. Ik hoop dat u opvang kunt regelen voor uw kind(eren) Na mijn contact met de GGD informeer ik u over de vervolgontwikkelingen.

Gistermiddag was het nog feest op de school, waar het bereiken van het hoogste punt van de nieuw te bouwen IKC Mienskipsskoale De Legeaën gevierd werd.

Foto, gistermiddag genomen door Henk van der Veer