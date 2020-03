Alle kerkelijke activiteiten Protestantse kerken Sneek afgelast

Sneek- Er zullen voorlopig geen kerkdiensten en andere activiteiten in Protestants Sneek plaatsvinden. In onderstaande brief is dit te lezen:

‘Aan de leden van Protestantse Gemeente Sneek en overige geïnteresseerden,

Gezien de maatregelen vanuit de overheid (donderdag 12 maart 2020 15.15 uur) met betrekking tot het voorkomen van verdere verspreiding van het corona-virus, heeft het moderamen van de Protestantse Gemeente Sneek besloten om met ingang van vrijdag 13 maart 2020 ALLE kerkelijke bijeenkomsten/activiteiten in onze kerkgebouwen af te gelasten. Deze maatregel geldt tot en met 31 maart 2020.

Het moderamen heeft daarnaast besloten dat de kerkdiensten op zondagmorgen 15 maart, 22 maart en 29 maart a.s. uitsluitend live te beluisteren zijn via onze website https://pknsneek.nl/kerkdiensten/uitzendingen.

Concreet betekent dit dat deze kerkdiensten in een strikt besloten setting plaatsvinden en dat géén kerkgangers worden toegelaten.

U wordt van harte uitgenodigd om op deze zondagen om 10.00 uur ’s morgens via uw computer, tablet of smartphone deze kerkdiensten te beluisteren.

Op onze website https://pknsneek.nl/files/Handleiding_kerkdiensten_volgen.pdf staat in een korte handleiding beschreven hoe u moet handelen om deze besloten kerkdiensten te kunnen beluisteren.

Via onze website zullen wij u informeren over eventuele nieuwe maatregelen van de overheid tot het voorkomen van verdere verspreiding van het corona-virus, voor zover die van belang zijn voor onze kerkelijke gemeente.

Namens het moderamen, Elly Eelkema, voorzitter Henk Jan Greven, secretaris’