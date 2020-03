Voorjaarskermis Sneek afgebroken om corona

Sneek- Ronduit een triest gezicht om te zien hoe de kermisexploitanten in Sneek hun attracties vanavond aan het afbreken waren. Ook zij worden zwaar getroffen door de strenge coronamaatregelen. We spraken met Michael Roelofs uit Apeldoorn, eigenaar van de ‘Suikerspin’.

“Vanmiddag om 5 uur kregen wij te horen dat de kermis dicht moest. Mijn eerste reactie was ‘shit!’ Ik besefte mij meteen dat wij nu helemaal geen inkomen meer hebben, helemaal niks. Wij komen niet in aanmerking voor een uitkering, want we zijn zelfstandig ondernemer. We hebben net twee moeilijke maanden achter de rug, waarin we geen inkomen hadden, maar dat weet je. Daarom kijken wij ook altijd uit naar de eerste kermis en dan overkomt je dit. Ik verwacht eigenlijk ook dat we langer dan 1 april op slot gaan. We hebben contact met onze collega’s in andere Europese landen en daar zijn de kermissen sowieso tot 1 mei gesloten. Ik heb het dan over Duitsland, Italië, Tsjechië”, vertelt een aangeslagen Michael Roelofs.

“We hebben aan het begin van de avond even bij elkaar gezeten, de sfeer is gelaten. We breken nu af en gaan naar huis. Afwachten wat er verder gaat gebeuren.”

Foto’s Henk van der Veer