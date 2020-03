SNEEK – Het verkeer moet vandaag rekening houden met windstoten, verder is de zuidwestelijke wind eerst matig tot krachtig, op het Sneekermeer af en toe hard. Later neemt ze tijdelijk wat gas terug. Er zijn opklaringen, vanmiddag ook enkele buien en neemt de wind weer toe. De temperatuur komt op een 8 graden uit.

Komende avond en nacht vallen er enkele buien waarbij windstoten kunnen voorkomen. De minimumtemperatuur komt op een 5 graden uit.

Morgen eerst nog enkele buien, in de middag meest droog met opklaringen. De wind in de morgen nog stevig uit het noordwesten, in de middag afnemende wind. De temperatuur rond de 8 graden. In de nacht naar zaterdag is er wat vorst mogelijk.

Het weekend ziet er niet slecht uit. Zaterdag houden we het denk wel droog, zijn er opklaringen en ligt de temperatuur rond de 9 graden, zondag is het iets zachter met 11 graden. Wel overheerst die dag de bewolking. Maandag tot woensdag droog met het zonnetje erbij, 10 tot 13 graden.

Dirk van der Meer