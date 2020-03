SNEEK – Perron 28 is jarig en dat vieren zij graag met u! Perron 28 zit momenteel al 6 jaar op het goede spoor. In de maand maart maakt u kans op fantastische prijzen met het draaiend rad. Na elke behandeling mag je een keer draaien. Maak bijvoorbeeld kans op gratis producten van Balmain of kortingen bij je volgende bezoek.

Dienstregeling:

Elke werkdag van 09:00 – 21:00

Zaterdag van 09:00 – 17:00 Zij gaan dit jaar ook ‘werken aan het spoor’ en zetten naast de kapsalon ook een schoonheidssalon & nagelstudio op! Uiteraard zullen ze die ook feestelijk gaan openen zodra deze klaar zijn. Wil jij dus op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het Perron, volg Perron 28 dan op Instagram & Facebook.

Word jij onze nieuwe collega?

Ben jij schoonheidsspecialiste, pedicure, kapper, nagelstyliste of wimper&wenkbrauwen expert en wil je aansluiten bij ons team mail dan naar kapsalon@perron28.com.