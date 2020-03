Ook amateurvoetbal afgelast

Sneek-De KNVB heeft naar aanleiding van de beslissing van het kabinet om alle evenementen vanaf honderd personen te verbieden, besloten ook al het amateurvoetbal te cancelen. De maatregel van de KNVB geldt in ieder geval voor een periode tot en met 31 maart en omvat het complete senioren- en jeugdvoetbal.

Trainingen en activiteiten Sneker voetbalclubs

Terwijl SWZ Boso Sneek, na consultatie met de KNVB besloten is om tot nader order alle trainingen af te gelasten. Bij O.N.S. Sneek wordt nog wel getraind. “De trainingen gaan, omdat er bij onze club geen grote groepen tegelijk trainen, tot nader order wel gewoon door”, zegt woordvoerder Gerard van Leeuwen. “We volgen uiteraard de ontwikkelingen, want we zijn geen eilandje.”

Op de site van LSC 1890 is nog geen update over de nieuwe situatie. En bij WPB ook geen actueel nieuws, of het moest al zijn dat ‘alleen de wedstrijden Waterpoort Futsal vooralsnog doorgaan’.

Bij Black Boys zijn ‘alle activiteiten, trainingen, wedstrijden, vergaderingen tot nader order t/m woensdag 1 april afgelast’.

UPDATE: “NOCNSF heeft inmiddels ook een statement gemaakt over trainingen. Betekent dat er ook bij ONS vanaf morgen niet getraind wordt”, aldus Gerard van Leeuwen.