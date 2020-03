LTO Noord last alle bijeenkomsten komende 14 dagen af, voorjaarsbijeenkomsten geschrapt

Sneek- LTO Noord last alle bijeenkomsten die in de komende twee weken worden gehouden af. Dat heeft de organisatie besloten nu de gezondheidsrisico’s door verspreiding van het Corona-virus zijn toegenomen. Deze maatregel geldt ook voor alle bijeenkomsten op regionaal en afdelingsniveau. De Voorjaarsbijeenkomsten die tot 6 april stonden gepland worden allemaal afgelast.

LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins: “De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan allerlei bijeenkomsten, maar we kunnen op dit moment niks anders doen dan deze af te lasten. Gezondheid van onze leden, dieren en de continuïteit van onze bedrijven staat op één. Vanuit onze verantwoordelijkheid vinden wij daarom dat we deze beslissing moeten nemen.” Op dit moment zoekt LTO Noord naar alternatieven voor de bijeenkomsten. Zodra die bekend zijn wordt daar duidelijkheid over gegeven.