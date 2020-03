Coronavirus treft ook Cultureel Kwartier Sneek

Sneek- De bekendmaking dat alle evenementen in heel Nederland met meer dan 100 mensen niet door mogen gaan, treft iedereen. Wiebren Buma, directeur-bestuurder van de Raad van Toezicht van Cultuur Kwartier Sneek, heeft het nieuws ook net vernomen als we hem aantreffen in de foyer van Theater Sneek.

Wat betekent dit voor het Cultuur Kwartier Sneek?

“Met gezwinde spoed hebben wij alle mensen die voor vanavond naar de voorstelling ‘Heel Holland Lacht’ zouden komen moeten afbellen. Het theatergezelschap hebben we inmiddels aan de lijn gehad en hebben rechtsomkeert gemaakt. Morgenavond hadden we een uitverkocht huis met Pink Floyd en overmorgen een bijna uitverkocht theater met het NNO. Dat mag nu dus niet doorgaan. We gaan proberen vervangende data te vinden, want de voorstellingen gaan natuurlijk verplaatst worden. Maar wij wachten rustig het landelijk beleid af.”

Hoe zit het met het Atrium, blijft dat open?

“Ik moet daar nog even goed induiken, we hebben nu net onze focus gehad op het Poppodium Het Bolwerk en Theater Sneek omdat het vanavond speelt waarbij het om grote aantallen mensen gaat. Wij zien de activiteiten van het Atrium ook als een school, en dat zijn ook niet honderden mensen die er tegelijk komen. Dat we laten in principe die lessen gewoon doorgaan. Maar een Súdwest-Festival dat voor volgende week op de rol stond in Workum, dat valt dan weer onder de evenementen met meer dan 100 bezoekers en gaat daarom niet door.”

Andere festiviteiten die getroffen worden?

“We hebben een aantal verhuringen en evenementen die bij ons in huis zouden plaatsvinden, waaronder de Magister Lezing, dat gaat nu om dezelfde maatregel niet door. Het is een strop voor iedereen, een landelijk probleem. Mijn app staat roodgloeiend met berichtjes van collega-directeuren uit het noorden die allemaal met hetzelfde probleem worden geconfronteerd. Ik heb wel begrip voor de maatregelen. Het is zoals premier Rutte in z’n persconferentie zei en ik citeer hem: ‘Als we dit met z’n allen serieus aanpakken, dan is de kans dat het snel voorbij is groot.’ Wat hij ook zei en dat vond ik wel dapper, ‘we moeten met 50% kennis 100% beslissingen nemen’ en dat moeten wij ook doen. Ik had tot een paar weken geleden nooit van het coronavirus gehoord, niemand toch? En nu worden we er met elkaar mee geconfronteerd.”

De maatregelen gelden tot en met 31 maart.

