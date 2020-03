Baptisten Gemeente Sneek gaat zondag life-stream door corona

Sneek- Baptisten Gemeente Sneek gaat aanstaande zondag vanuit haar gebouw in Sneek de kerkdienst live streamen op haar Youtube kanaal. Dit idee ontstond donderdag onmiddellijk nadat de overheid bijeenkomsten van meer dan honderd personen vanwege het coronavirus had verboden. De dienst duurt een klein halfuur.

De wekelijkse diensten worden normaal door zo’n driehonderd gemeenteleden bezocht. Nu de samenkomsten in maart vervallen speelt de Baptisten Gemeente creatief in op de ontstane situatie. Het idee om de dienst zondag live te streamen kwam van gemeentelid Menno Dijkstra. ‘Technisch kan het en we hebben met hulp de nodige apparatuur kunnen lenen’, laat Dijkstra weten.

Het thema van de overdenking die zondag door voorganger Wouter Bandstra (foto) wordt uitgesproken is heel toepasselijk life-stream. Tijdens de samenkomst die ‘s ochtends om tien uur begint zorgt het muziekteam van de Baptisten Gemeente voor de muziek. Het is de bedoeling dat ook de andere diensten, die nog in maart stonden gepland, op deze manier zullen worden ‘uitgezonden’.

Foto Henk van der Veer