Alle evenementen met meer dan 100 mensen mogen niet doorgaan

Sneek- Zojuist zijn er door de regering verregaande maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus verder te voorkomen. Evenementen met meer dan 100 mensen vinden vanaf nu geen doorgang meer. De maatregelen gelden eerst tot en met 31 maart.

IFKS

De algemene ledenvergadering van de IFKS die voor 14 maart gepland stond, gaat vanwege het coronavirus niet meer door. Dat heeft de vereniging donderdagmiddag bekend gemaakt.

Techniekevenement Friese Poort in Sneek afgelast

De Technetkring Súdwest-Fryslân heeft besloten dat het evenement Techniek Tastbaar vrijdag bij ROC Friese Poort in Sneek niet doorgaat. Het groter wordende aantal coronabesmettingen is daar de reden voor. Er zouden waarschijnlijk tussen de 1.000 en 1.500 mensen komen.

Geen besmetting bij Dorcaswinkel, winkel toch dicht in verband met coronaviris

De Dorcaswinkel op het Grootzand heeft vanmiddag de deuren gesloten. ‘Uit voorzorg en voor veiligheid van onze medewerkers is de winkel tijdelijk gesloten. Om onrust te voorkomen delen we u mede dat er geen coronabesmetting is vastgesteld bij Dorcas Sneek.’