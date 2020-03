Vrij zonnig

Sneek – Deze woensdag ziet het er qua weerbeeld prima uit voor onze regio en hebben we het betere weer van Nederland. Terwijl het zuiden gebukt gaat onder bewolking waaruit het af en toe regent, hebben we in Friesland meest het zonnetje erbij en blijft het tot de avond droog. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind wordt het een 11 graden.

Komende avond en nacht vallen er enkele buien waarbij windstoten kunnen voorkomen. De minimumtemperatuur komt op een 5 graden uit.

Morgen opklaringen, ook drijft er her en der een bui over en met een 9 graden is het weer wat koeler. Tevens staat er meer wind uit het zuidwesten, matig tot krachtig op het Sneekermeer.

Vrijdag is er nog een bui mogelijk, daarna lijkt het allemaal een stuk droger te worden en loopt de temperatuur langzaam maar zeker overdag op naar een 13 graden. In de nacht is er kans op wat vorst.

Dirk van der Meer