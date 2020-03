De bal rolt weer ….voorbeschouwing 14 en 15 maart

Sneek- ONS Sneek mocht afgelopen zaterdag een uur lang dromen van een resultaat, maar verloor uiteindelijk toch nog met ruime cijfers. Het was de enige nederlaag die voetbalminnend Sneek moest incasseren, al waren de remises van Sneek Wit Zwart en Waterpoort Boys net zo teleurstellend. Het vreugdevuur brandde alleen bij LSC 1890, Sneek Wit Zwart ZM en Black Boys en in alle gevallen viel er weinig op de Sneker overwinningen af te dingen.

ONS Sneek vervolgt zaterdag “de lijdensweg” thuis tegen Excelsior ’31 en op dezelfde dag ontvangt Waterpoort Boys hekkensluiter De Wâlde. Sneek Wit Zwart ZM werkt dan in Heerenveen de topper tegen de Boys af en in de avonduren staat op Sportpark Tinga met het duel tussen Sneek Wit Zwart en Heerenveen opnieuw een confrontatie tussen de Waterpoortstad en het Friese Haagje op het programma. Op zondag blijven de velden in Sneek leeg, want dan gaat LSC 1890 op bezoek bij DTD en Black Boys bij FC Harlingen.

ONS Sneek – Excelsior ’31

​zaterdag 14 maart 2020 – 15.00 uur

Zuidersportpark – Sneek

Zoals in het wedstrijdverslag al werd vermeld, was de return tegen Sparta Nijkerk zowel qua spelbeeld als qua score een replica van de heenwedstrijd. Het is echter niet te hopen dat het duel van komende zaterdag tegen Excelsior ’31 een blauwdruk van de eerste confrontatie wordt, want toen kreeg ONS Sneek alle hoeken van het veld te zien en werd men uiteindelijk met een alles zeggende 6-1 nederlaag naar huis gestuurd. In die wedstrijd waarbij de Sneker defensie helemaal open lag, sneed Excelsior ’31 als een warm mes door de boter en deed ONS Sneek pas bij een 5-0 stand via Jan Dommerholt iets terug.

​Excelsior ’31 behoort in de derde divisie actueel tot het middelste eskader. Dat begint zo’n beetje bij nummer zes HSV Hoek en loopt door tot en met nummer veertien Ter Leede. De bandbreedte tussen die clubs bedraagt hemelsbreed zeven punten, waarbij de ploeg uit Rijssen momenteel met 31 punten de negende plek inneemt. Van dat puntentotaal werden overigens 21 op vreemde bodem behaald. De thuisbalans houdt daarentegen niet over en is zelfs nog minder dan die van ONS Sneek.

​De derde divisie is voor Excelsior ’31 overigens geen onbekende werkvloer. Tussen augustus 2010 en mei 2014 acteerde het vlaggenschip namelijk ook al op dat niveau, al heette dat toen nog de topklasse. Nadat men in de eerste drie seizoenen met resp. een vijfde, een achtste en een tiende plaats gedegen werk afleverde, moest men in het seizoen waarin ONS Sneek op dat niveau debuteerde, het hoofd buigen. Vorig seizoen troefde men in de hoofdklasse zij het nipt, Staphorst en Sparta Nijkerk af en heroverde men na vijf seizoenen het verloren gegane terrein.

Op dat terrein zijn de prestaties vooralsnog goed en misschien wel beter dan waarop men als promovendus had gehoopt. Dat dankt de ploeg van trainer Peter Wesselink die volgend seizoen DVS ’33 Ermelo onder zijn hoede heeft, overigens voor een niet onbelangrijk deel aan het trio Jamaro Diks, Hakim Ezafzafi en Hielke Penterman. Zij wisten elk het vijandelijk net negen keer te doorboren, terwijl spelers als Boy Boeloerditi en Derian Reinders daar met resp. acht en zes “hits” nauwelijks voor onderdoen. Boeloerditi die eerder voor Berkum, Rohda Raalte en SDC Putten uitkwam, is overigens bezig aan zijn laatste maanden op De Koerbelt. Hij keert terug naar Voorwaarts Twello, waar het voor hem allemaal begon.

​Komende zaterdag begint het uiteraard met 0-0. Om de tweede nul zo lang mogelijk en liefst de gehele wedstrijd op het scorebord te houden, dient ONS zich in te stellen op een tegenstander die zich op andermans terrein als een vis in het water voelt. Met andere woorden, een tegenstander die de opponent graag het spel laat maken en die via de hiervoor al genoemde spelers in de omschakeling probeert toe te slaan. Dat gebeurde in de heenwedstrijd ook. De organisatie of in hedendaagse termen, “de restverdediging” zal dan ook gefocust moeten zijn. Anders wordt ONS dat gisteren de komst van linksback Rick Boyer en het vertrek van aanvaller Jan Dommerholt aankondigde, in eigen huis de volgende kip die door Excelsior ’31 wordt geslacht.

​Welke spelers daarvoor moeten zorgen, is bij het ter perse gaan van deze voorbeschouwing nog niet bekend. Het zou ons echter niet verbazen, indien de technische staf ondanks het verlies in Nijkerk voor dezelfde formatie kiest. Ondanks dat er voor ONS weinig meer te halen lijkt, is dat naar ons oordeel toch het meest verstandig en biedt dat toch echt de meeste kans op een (incidenteel) succes. Het is nu aan trainer Paul Raveneau en zijn mannen om zaterdag het bewijs voor die stelling aan te leveren.

Sneek Wit Zwart – Heerenveen

zaterdag 14 maart 2020 – 19.30 uur

​Sportpark Tinga – Sneek

In het duel met Roden bleef Sneek Wit Zwart dat in de komende periode de toekomst van het prestatievoetbal op zondag onder de loep neemt, na een mindere tweede helft op 1-1 steken. Daarmee leed de koploper niet alleen voor de derde keer op rij puntverlies, maar werd ook het uitzicht op de schaal een stuk minder helder. Het beste uitzicht is nu in handen van WVV dat twee punten minder en nog een wedstrijd tegoed heeft, al zullen de optimisten onder ons zeggen dat die club de inhaalwedstrijd eerst nog maar eens moet zien te verzilveren.

Een wedstrijd verzilveren is ook hetgeen Sneek Wit Zwart zaterdagavond moet doen, want na drie mindere potjes kan men wel weer aan een succesje gebruiken. Dat succesje moet tegen Heerenveen worden behaald, maar dat bleek bij de laatste twee keer te hoog gegrepen. In maart 2019 eindigde de uitwedstrijd op een tumultueuze en rood gekleurde avond in 2-2, waarbij de tegenwoordig voor ONS Sneek spelende Han van Dijk één van de treffers van de thuisclub voor zijn rekening nam en Gerben Visser twee keer de gelijkmaker produceerde. Bijna drie kwartalen later kwam de Snekers in Heerenveen niet verder dan 1-1 (treffer: Gerben Visser), al bleek die remise toen wel voldoende voor de eerste periodetitel.

​Ten tijde van dat duel stond Heerenveen nog als een directe concurrent van Sneek Wit Zwart te boek, Nadien, presteerden de pompeblêden echter wisselvallig. Zo ging men in de daaropvolgende weken tegen VKW en Hoogezand onderuit, terwijl men later ook nog bij SVBO en GOMOS tegen een nederlaag aanliep. Wel wist men de duels met de ploegen in de zorgsector i.c. GAVC, Noordster en SC Stadspark te winnen en afgelopen zondag hield men aan het treffen met GRC Groningen een punt over.

Daardoor zakte Heerenveen langzaam weg uit de top en momenteel is de ploeg met 25 punten terug te vinden op de grens van het linker- en rechterrijtje. De ploeg hoeft echter niet naar onderen te kijken. De voorsprong op nummer twaalf is inmiddels namelijk dusdanig groot dat donkere wolken wel aan Skoatterwâld voorbij zullen trekken. Aan de andere kant lijkt inmenging in de strijd om de prijzen met een achterstand van een punt of zeven à acht ook niet meer opportuun.

Voor Heerenveen staat er behalve de eer dan ook niet veel meer op het spel, of men moet de illusie hebben dat men in de derde periode nog potten kan breken. Eerlijk gezegd zien we dat niet gebeuren en dat betekent dat de formatie van trainer Gerard van de Kamp zaterdagavond in beginsel zonder druk en vrijuit kan voetballen, zulks in tegenstelling tot Sneek Wit Zwart. De mannen van trainer Germ de Jong moeten, wil men tenminste om het “blinkend spul” mee blijven doen

De prestaties tegen achtereenvolgens FVC, GRC Groningen en Roden waren niet toereikend om puntverlies te voorkomen, al gold de afwezigheid van een aantal spelers in de wedstrijd tegen de Groningers zeker als excuus. Daardoor kwam het meedoen weliswaar (nog) niet op hellend vlak, maar het moge duidelijk zijn dat Sneek Wit Zwart dat na dit seizoen Stefan Westhof en Sydney Veltkamp kwijt raakt aan het prestatievoetbal op zaterdag, zich moet “steigern” om a. de wedstrijd tegen Heerenveen te winnen en b. om het “blinkend spul” binnen handbereik te houden..

D.T.D. – LSC 1890

zondag 15 maart 2020 – 14.00 uur

​Sportpark DTD – Cornjum

LSC 1890 begon het 131ste levensjaar in stijl. LAC Frisia 1883 werd met een 4-1 nederlaag huiswaarts gestuurd, maar behoudens een leuk feestje en een flinke dosis zelfvertrouwen leverde dat veel op. LSC 1890 bleef namelijk op ruime afstand van het kwartet titelkandidaten. “The Blues” maken nog wel kans op de tweede periode, maar daarvoor moet men wachten tot 23 april, wanneer de eerder afgelaste duels van Jubbega en van henzelf achter de rug zijn. Mocht dat niet lukken, dan kan LSC 1890 zich nog altijd via de derde periode voor de play offs om promotie plaatsen en de wedstrijd van komende zondag tegen DTD is de eerste van die derde reeks.

DTD waar tegenwoordig voormalig WPB-trainer Daniël Schmidt op interim-basis de scepter zwaait, behaalde tot nu toe negen punten en is daarmee terug te vinden op de dertiende plaats. Slechts één keer proefde de ploeg het zoet der overwinning. Die zege dateert al weer van eind september, toen men hekkensluiter VENO met 3-1 versloeg. Nadien speelde men tegen Jubbega, Dedemsvaart, Emmeloord, Beilen, Oerterp en Drachten gelijk, maar met die remises valt niet te verbloemen dat de status van tweedeklasser aan een zijden draadje hangt.

De tweede klasse is overigens het hoogste niveau waarop de hoofdmacht van De Trije Doarpen in de ruim 80-jarige historie speelde. Tot en met het seizoen 2011-2012 trad DTD afwisselend in de eerste klasse van de FVB, de vijfde, vierde en derde klasse op, waarna men in mei 2012 via de nacompetitie voor het eerste zijn intrede in de tweede klasse deed. Dat avontuur duurde welgeteld één seizoen, waarna men twee jaar later en nu voor langere tijd weer terugkeerde.

​In het eerste seizoen na de terugkeer eindigde men als vijfde en een seizoen later deed men het met een vierde plek nog een fractie beter. In dat seizoen streed men ook in de play offs om promotie naar de eerste klasse, doch die stap bleek uiteindelijk te groot. Vervolgens eindigde men in het seizoen 2017-2018 net boven de strepen, maar dat leidde dat niet tot nervositeit omdat de voorsprong op de onderste drie i.c. Amicitia VMC, Forward en MKV ’29 gigantisch was. Vorig seizoen was het min of meer van hetzelfde laken en pak, al was het verschil toen beduidend kleiner.

In dat seizoen pakte men in de thuiswedstrijd tegen LSC 1890 een punt, maar dat gebeurde in een fase waarin er voor de Snekers helemaal niets meer op het spel stond. Menno Deelstra zette DTD toen op voorsprong, waarna Daan Daniëls de gelijkmaker scoorde. Eerder dat seizoen nam Daniëls in de heenwedstrijd ook de opening voor zijn rekening, terwijl de andere Sneker goals op naam Rodi de Boer (2x) en René Cnossen kwamen. Pas bij 4-0 deed Hendrik Harm Kingma toen iets terug. Daar kwam DTD dit seizoen niet eens aan toe, want medio november denderde een ontketend LSC 1890 mede door vijf treffers van Jorn Wester met maar liefst 8-0 over de groen-gelen heen.

LSC 1890 dat als we de ongelukkige nederlaag tegen koploper Lemelerveld buiten beschouwing laten, al sinds die confrontatie ongeslagen is, is dan ook torenhoog favoriet. De grootste tegenstander van de Snekers zijn de Snekers zelf. Maar wanneer men met dezelfde gedrevenheid te werk gaat als tegen LAC Frisia 1883 dan moet zondag in Cornjum na een vliegende start van het 131ste levensjaar ook een vliegende start van de derde periode mogelijk zijn.

Heerenveense Boys – Sneek Wit Zwart ZM

zaterdag 14 maart 2020 – 15.00 uur

Sportpark De Akkers – Heerenveen

Het verhaal van de wedstrijd van afgelopen zaterdag kan in vier woorden worden samengevat: “Huitema, Huitema, Huitema en Huitema”, want Joey en Kevin hielpen Sneek Wit Zwart ZM tegen CVVO aan een 4-0 zege. Met die overwinning bleef de ploeg bij koploper Workum in de buurt en om op het vinkentouw te blijven zitten, zou de wedstrijd van komende zaterdag tegen de nummer drie van de ranglijst i.c. Heerenveense Boys wel eens cruciaal kunnen zijn.

​Beide ploegen hebben namelijk een achterstand van zes punten op het al genoemde Workum. Verlies zou voor wat betreft de titelkansen wel eens de definitieve doodsteek kunnen zijn. Trouwens ook met een gelijkspel schiet geen van beiden iets op, want het ligt niet in de lijn der verwachting dat de bewoners van De Rolpeal in de thuiswedstrijd tegen laagvlieger Heeg punten zullen laten liggen. Dat laatste deed zowel Heerenveense Boys als Sneek Wit Zwart ZM in de voorbije weken ook niet al te veel, want de vijf duels na de winterstop leverden de Feansters elf en de Snekers twaalf punten op. Op basis van die cijfers lijkt de vorm van beide kemphanen vergelijkbaar en zou de tweestrijd van komende zaterdag dan ook wel eens een duel op ooghoogte kunnen worden.

Daar leek het in de heenwedstrijd ook op uit te draaien, want nadat er in de eerste helft dankzij de gebroeders Huitema een 3-0 voorsprong op het scorebord verscheen, kwam Heerenveense Boys door treffers van Niels Herder (2x) en Dennis Otter langszij. ZET EM antwoordde via Jesse Lee Staalsmid echter snel en trok na een rode kaart voor de bezoekers via Joey Huitema en opnieuw Staalsmid vervolgens de wedstrijd definitief naar zich toe. Met die zege verzekerden de Snekers zich toen van de eerste periode en daarmee van een toegangsbewijs voor het promotiebal.

Dat bewijs wist Heerenveense Boys nog niet naar De Akkers te halen, al was men in de tweede periode heel dichtbij en kwam met uiteindelijk slechts een puntje tekort. Die periode leverde de jonge ploeg van trainer Klaas de Jong maar liefst twintig punten op. Door die succesvolle reeks ontwikkelden de groenhemden zich tot een ploeg die actueel tot de titelkandidaten mag worden gerekend en waarmee rekening moet worden gehouden. Bij die ontwikkeling was met zeven treffers een niet onbelangrijk rol weggelegd voor de hiervoor al genoemde Otter, terwijl men met Gatze Feenstra, Jesper Hiemstra, Robert van Roeden en Dion Toering nog een aantal spelers in de gelederen heeft die de vrucht gemakkelijk in het mandje leggen.

Bij Sneek Wit Zwart lopen met Kevin Huitema, de weer terugkeerde Jesse Lee Staalsmid en Joey Huitema ook een aantal gladiatoren rond die het gevecht met de leeuw of de zwarte panter van de tegenpartij met enige regelmaat in hun voordeel weten te beslechten. Met resp. 16, 11 en 10 treffers verzorgde dat trio tot nu toe zo’n 60% van de productie die met een gemiddelde van ongeveer drie en een half per wedstrijd toch al niet misselijk is en zeker niet als men bedenkt, dat de huidige ploeg van Sneek Wit Zwart ZM in de derde klasse “debutant” is.

Ondanks die voorbeeldige productie reist de ploeg van oefenmeester Niels Boot zaterdag niet als de ploeg en als uitgesproken favoriet af naar Abe’s dorp. Daarvoor lieten de Snekers buiten de stadsgrenzen net iets te vaak een steekje vallen. Dat kan men zich echter niet (meer) permitteren. Om de titelaspiraties in leven te houden, dient er gewonnen te worden. Dat zal tegen Heerenveense Boys echter niet van een leien dakje gaan, maar als de Huitematjes ook nu weer de kansen weten te benutten, dan geven we Sneek Wit Zwart ZM toch de meeste kans.

Waterpoort Boys – De Wâlde

zaterdag 14 maart 2020 – 14.30 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Afgelopen zaterdag bleven bij Waterpoort Boys teveel spelers onder hun niveau en uiteindelijk mochten de Snekers met de doelpuntloze remise hun handen dicht knijpen. Met die puntendeling tegen Sleat verdween ook de tweede periodetitel en daarmee deelname aan de barrage om promotie naar de derde klasse uit zicht, al is het verhaal nog niet helemaal over en uit. De Snekers hebben het echter niet meer in eigen hand en zijn afhankelijk van het resultaat bij de ontmoeting tussen TOP ’63 en QVC die op zaterdag 11 april wordt afgewerkt.

De uitkomst van het duel van zaterdag hebben de Snekers daarentegen wel in eigen hand en dan zal het beter moeten dan tegen Sleat. Toen gaven teveel spelers zoals hiervoor al werd vermeld, niet thuis, al doen we daarmee de tegenstander wellicht tekort. Hoe het ook zij, Waterpoort Boys liet toen niet zien dat men in de vierde klasse A tot de kanshebbers behoort of misschien beter: behoorde, want de achterstand op koploper AVC bedraagt inmiddels acht punten en lijkt met nog negen duels te gaan, onoverbrugbaar.

De achterstand van De Wâlde op de promotie-/degradatieplekken leek lange tijd ook onoverbrugbaar. Met overwinningen op HJSC en Sleat en remises tegen SSA Creil-Bant en Top ’63 werd het verschil met die zone toch gereduceerd en kreeg men de achterlichten van Tollebeek en NOK in zicht. Die achterlichten werden in februari echter niet feller, al mocht men als verzachtende omstandigheid aanvoeren dat de tegenstand toen met SC Franeker, Delfstrahuizen en AVC wel uit de categorie “pittig” kwam.

​Ondanks de aansluiting zal handhaving een lastige klus worden voor De Wâlde, dat drie seizoenen terug nog in de tweede klasse uitkwam. Toen kwam de eindsprint te laat om degradatie nog af te wenden, waarna men een jaar later via de herkansing de kans kreeg om snel weer terug te keren. Dat lukte niet en twaalf maanden later moest de ploeg uit Oudega, Elahuizen en Kolderwolde afscheid van de derde klasse nemen. Nu ligt een afscheid met een positie in het voorportaal van de vijfde klasse ook weer op de loer en daarmee zou de vrije val compleet zijn. Zover is het echter nog niet, want er zijn nog 9 duels te gaan en nog 27 punten te winnen.

Of puntgewin er komende zaterdag inzit, ligt niet in de lijn der verwachting. In de eerste plaats is Waterpoort Boys zo bleek eerder ook in de heenwedstrijd – 1-4 voor de Wéé Péé Béé met treffers van Tim van der Werf, Ron Huitema en Robert Minks (2x) – in beginsel een opponent uit de categorie “Franeker, Delfstrahuizen en AVC”. In de tweede plaats hebben de Snekers nu de titel en de tweede periode zo goed als uit zicht zijn verdwenen en de derde periode de enig overgebleven route lijkt, alle belang bij het laatste “Drittel”.

Voor dat belang kan Waterpoort Boys weer een beroep op Mirza Mustedanagic doen. De verdediger keert terug van een schorsing en ook trainer Janco Croes mag zich zaterdag weer op het veld vertonen. Dat veld blijft in verband met een schorsing voorlopig nog verboden terrein voor Kevin Kedde, terwijl bij Waterpoort Boys verder nog Patrick Bles, Jordi Heerings en Ron Huitema (geblesseerd) op het appel ontbreken. Niettemin achten wij de gele hesjes uit de Waterpoortstad in staat om hun belang te onderschrijven en om met een zege aan de derde periode te beginnen.

FC Harlingen – Black Boys

zondag 15 maart 2020 – 14.00 uur

Sportpark Vierkantsdijk – Harlingen

“We leven nog. Onvoorstelbaar”, luidde de kop boven een artikel in de Leeuwarder Courant van maandag jl. Daarin verhaalt voorzitter, doelman, penaltykiller en bovenal pleitbezorger Jan Broersma over het wel en wee van zijn club die met honderd leden moeite heeft om het hoofd boven water te houden. Sportief is het leven van de hoofdmacht van Black Boys vandaag de dag een stuk aangenamer dan in voorgaande seizoenen, toen men met enige regelmaat in ademnood kwam. Na de verdiende overwinning op Nicator lacht het sportieve leven de Zwartjes namelijk toe, want de afstand tot de “verpleegafdeling” bedraagt inmiddels zes punten en in de tweede periode heeft Black Boys actueel zelfs de beste papieren, al is de rit nog lang.

Die rit begint komende zondag met een uitwedstrijd tegen FC Harlingen dat actueel met vijftien uit zeventien net boven de promotie-/degradatiezone staat. Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat de “ouwe seunen” twee duels meer hebben gespeeld dan de clubs die momenteel in die zone terug te vinden zijn. De fusieclub uit de Friese havenstad moet dan ook op zijn tellen passen en wat dat betreft verschilt dit seizoen niet van het vorige. Toen wist men nog net het vege lijf te redden, iets wat in het seizoen 2017-2018 in de derde klasse niet lukte. Nadat men in de eerste drie seizoenen na de samensmelting nog als een gedegen middenmoter te boek stond, kwam toen in de herkansing een einde aan het verblijf in de derde klasse. Dat had men zich in de aanloop naar de fusie tussen Harlingen en Robur wel anders voorgesteld, want algemeen leefde toch de gedachte dat de bundeling van krachten ook sportief voor betere tijden zou zorgen.

Die dienden zich vorig seizoen In de confrontaties met Black Boys ook niet aan. In de heenwedstrijd poetste de ploeg van trainer Gerrie Schouwenaar die na dit seizoen bij Hardegarijp aan de slag gaat, via Marten van Andel nog wel een 0-1 achterstand (treffer: Lars van Dijk) weg, maar in de return redde zijn ploeg pas in de slotminuten de spreekwoordelijke eer, nadat Dennis Niemarkt (2x) en Justin Wolfswinkel de Snekers comfortabel aan de leiding hadden gebracht. Met die overwinning greep Black Boys toen zo’n beetje de laatste strohalm, waarna de formatie van trainer Lars Niemarkt via een majestueuze eindsprint uiteindelijk drie ploegen waaronder dus FC Harlingen, onder zich hield.

Eerder dit seizoen leek FC Harlingen op het Schuttersveld op weg naar de overwinning, toen men met nog zo’n twintig minuten op de klok op 2-3 kwam. In de slotfase bracht trainer Lars Niemarkt zichzelf binnen de lijnen en draaide Black Boys de wedstrijd via een treffer van hem en twee “pengels” van neef Dennis alsnog om. Met die overwinning schreven de “All Blacks” toen de eerste drie punten van het seizoen bij, waaraan men in de volgende negen duels nog vijftien wist toe te voegen.

Met die resultaten is zoals hiervoor al werd vermeld, de afstand tot het minder comfortabele gebied inmiddels redelijk comfortabel en is men in de tweede periode kandidaat voor een deelnamebewijs aan de play offs om promotie naar de derde klasse. Het zou voor trainer Lars Niemarkt die na dit seizoen afscheid van “het bureau” aan de Thomas Zandstrastraat neemt en wiens opvolger ondanks de inmiddels gesloten sollicitatietermijn nog (altijd) niet wereldkundig is gemaakt, een geweldig afscheidscadeau zijn.

​Voor het zover is, dient Béé Béé aan de Vierkantsdijk eerst met de Ef Céé af te rekenen. FC Harlingen proefde tot nu toe op eigen terrein nog maar één keer het zoet der overwinning, terwijl Black Boys al sinds medio november ongeslagen is. Met die resultaten moeten de Snekers – en dat is in de voorbije seizoenen maar zelden het geval geweest – voor de confrontatie van zondag dan ook als favoriet worden aangemerkt. Dat brengt wellicht enige druk met zich mee. Maar als Black Boys opnieuw met de door Broersma geprezen discipline te werk gaat, dan scharen wij ons vierkant achter de prognose dat een volgende stap richting het afscheidscadeau mogelijk moet zijn.

